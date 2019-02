Die besten W-Seminararbeiten prämiert

Erstmals wurden die besten Seminararbeiten der Wissenschaftspropädeutischen Seminare (W-Seminare) der 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) prämiert. Festrednerin dieser Veranstaltung war Landtagsabgeordnete Barbara Becker, die selbst 1988 am LSH das Abitur gemacht hat und als verbindendes Element ihre Abizeitung von damals mitbrachte, so die Pressemitteilung der Schule.

Unter dem Motto „Demokratie braucht Bildung“ sprach sie darüber, dass in diesem Zusammenhang nicht nur das Aneignen von Wissen wichtig sei, sondern auch die Wertevermittlung und Herzensbildung, wie sie am LSH vorgelebt werde. Beim Faktenwissen spielten Art und Herkunft der Quellen eine wichtige Rolle, denn man müsse wissen, was die Quellen sind, woher sie kommen und müsse diese hinterfragen, um sinnvoll zu argumentieren, nur dann könne Demokratie funktionieren, so Becker.

Diese Auseinandersetzung mit Quellen stellt einen Teil der Seminararbeit dar. Die Schülerinnen, die bei dieser Veranstaltung geehrt wurden, hätten dies hervorragend gemeistert, so die Mitteilung der Schule. In Kurzpräsentationen stellte eine Auswahl von Schülerinnen die Ergebnisse ihrer Seminararbeiten vor. Charlotte Rumpel befasste sich im Fach Physik mit dem Versuch „Fadenstrahlrohr“, Alina Brügel untersuchte den Goldregen im Fach Chemie, in Latein ergründete Emilie Rehberger die Gestalt der Medea, einer Kindermörderin und Heroine der Mütterlichkeit. Sofie Heider präsentierte anhand eines Verhaltensvergleichs verschiedene Merkmale der Hauskatze und der Europäischen Wildkatze im Fach Biologie.

Neben den Referentinnen wurden vier weitere Schülerinnen, nämlich Julia Köhler, Nina Lipinski, Rebecca Möhringer und Vanessa Spiegel für hervorragende Seminararbeiten ausgezeichnet. Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier beglückwünschte die Geehrten und Studiendirektor a.D. Wolf-Dieter Gutsch überreichte als Fördervereinsvorsitzender der Schule eine kleine Aufmerksamkeit als Anerkennung. Bei einem abschließenden kleinen Umtrunk konnten sich Lehrkräfte, Schülerinnen, Eltern und Gäste austauschen.