Die Woche: Der Salat mit den Paketen

Da haben wir den Salat - in Wiesentheid schien diese Redewendung mit der möglichen Ansiedlung einer niederländischen Salatfabrik eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Doch seit Donnerstag wissen wir: Der Salatkopf ist an Wiesentheid vorbei gegangen, der Bauantrag wurde zurückgezogen. Die Proteste scheinen Wirkung gezeigt zu haben, Wiesentheid bleibt Salat-frei.

Protest einlegen könnte man zunehmend auch bei den Paketzustellern. Keine Frage: kein leichter Job. Diese Woche aber gab es gleich zwei Vorfälle, die zeigen: Da läuft gründlich etwas schief. Zum einen gab es da ein Paket, das an den Absender zurückkam, weil es angeblich nicht zugestellt werden konnte. Nur: Der Empfänger war zu der angeblichen Zustellzeit da. Und auch wenn niemand da gewesen wäre, hätte ja ein Abholschein im Briefkasten landen müssen. Den gab es aber auch nicht.

Noch kurioser war dieser Fall: Diesmal gab es eine Paket-Benachrichtigung im Briefkasten. Mit Datum und Zustellzeit. Sonst stand da aber nichts: Kein Hinweis, wo sich das Paket nunmehr befand und ob es vielleicht nochmals zugestellt wird. Für den Empfänger begann eine aufwändige Recherche: Über QR-Code, Telefon und Internet.

Tage später stand fest: Das Paket ist vorhanden und es wird auch noch einmal zugestellt. Dann passierte wieder nichts. Nach einer erneuten Recherche über QR-Code, Telefon und Internet stellte sich heraus: Das Paket war längst wieder beim Absender. Der Paketzustell-Dienst entschuldigte sich zwar: "Leider ging dies mit ihrer Sendung total schief. Zu entschuldigen ist die Sache nicht mehr." Und: "Wir können einen neuen Versand nicht anstoßen, bitte wenden Sie sich an den Versender der Ware." Super, oder? Zumal das ja auch alles nichts nützt. Es ändert sich nichts, die Ausnahme wurde zur Regel.

So ähnlich ist es heutzutage fast überall: Alle entschuldigen sich, dass nichts klappt. Nur: Irgendwann kann man die Dauer-Entschuldigungen nicht mehr hören. Der Fehler liegt im System. So wie bei der Bahn: Die Misere ist bekannt, es wird viel geredet und entschuldigt -aber eben nichts angepackt. Wobei die aktuelle Diskussion, dass innerdeutsch weniger geflogen und mehr mit der Bahn gefahren werden soll, besonders lustig ist: Mehr Menschen in den sowieso schon überfüllten Zügen?

Man weiß gar nicht, was schlimmer ist: Die Forderung, mehr Bahn zu fahren mit nicht vorhandenen Zügen – oder Paketzusteller, die längst Paketverhinderer sind.