Gaibach vor 11 Stunden

Die „Wilden Bienchen von Gaibach“

Wissen Sie, dass es in Deutschland neben der domestizierten Honigbiene noch etwa 560 Wildbienenarten gibt? Nein? Aber die Kinder vom Gaibacher Kindergarten, heißt es in einer Mitteilung. Das und noch viel mehr erfuhren sie in spielerischer Form in einer Umweltstunde mit Thomas Artur Köhler (rechts) vom Verband Artenschutz in Franken, Kooperationspartner der Einrichtung seit 2017. Nachdem bereits im Frühjahr die Stadtgärtner drei Insektenmodule in der Nähe des Insektenhotels auf dem Kindergartengelände installiert hatten, traf man sich jetzt, um die Kinder für dieses äußerst wichtige Thema zu sensibilisieren. In einer anschaulichen und interaktiven Präsentation erlebten die naturbegeisterten Jungen und Mädchen, wie die Wildbiene im Vergleich zur Honigbiene lebt und wie sie von uns Menschen geschützt werden kann. Denn viele Wildbienenarten sind in ihrem Bestand bedroht, sind aber für uns Menschen und unser gesamtes Ökosystem immens bedeutsam. Der Gaibacher Kindergarten ist seit 2009 Mitglied beim Bund Naturschutz und engagiert sich seitdem für eine nachhaltige Pädagogik. Derartige Umweltbildungsrojekte tragen dazu bei, dass die Kinder schon im frühen Alter den Respekt und die Achtung für die Artenvielfalt erlernen und wichtige Zusammenhänge erkennen. Foto Fries