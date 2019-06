Volkach vor 6 Stunden

Die Welt der Berufe erkundet

Zwischen den Oster- und Pfingsferien war Projektzeit im Hort in Volkach. Die Kinder stellten sich die Frage: Welche Berufe gibt es in Volkach? Schon ging es mit den Erzieherinnen Beate Kunzmann, Rita Pischel und Elke Haas auf Entdeckungstour. Welcher Beruf verbirgt sich hinter den Schaufenstern? Auf Nachfrage öffneten viele Gewerbetreibenden für die Kinder ihre „Werkstatt“ und gewährten an sechs Freitagnachmittagen Einblicke, teilt der Hort mit. Bei Uhren, Schmuck und Optik Konrad waren gleich mehrere Berufe zu entdecken, die Autowerkstatt Wächter zeigte wie Reifen gewechselt und Autos repariert werden, bei der Gärtnerei Dinkel topften die Kinder sich ihre eigene Tomatenpflanze und im Hallenbad Volkach schauten die Kinder hinter die Kulissen. Am letzten Schultag schloss das Projekt mit einem Besuch in der Eisdiele Casanova. Dort durften die Kinder Eis herstellen und es probieren.