Die Wahl zwischen Drehleiter und Zelle

Die 14 Fahrzeuge der Kitzinger Feuerwehr stehen in der Einfahrt der Garagen im Gerätehaus in der Landwehrstraße. Am Main findet am Sonntag der Tag der offenen Tür der Feuerwehr statt - mit Einblicken in die Arbeit der Aktiven und viel Unterhaltung.

+1 Bild