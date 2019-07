Volkach vor 18 Minuten

Die Vorfahrt nicht beachtet

Am Montagnachmittag befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Pkw den verkehrsberuhigten Bereich in der Kühgasse in Volkach. Beim Einbiegen in die Sommeracher Straße übersah die Frau einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Lkw, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.