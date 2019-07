Kitzingen vor 1 Stunde

Die Vorfahrt nicht beachtet

Am Donnerstagabend befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann den Dreistock in Kitzingen in Richtung zum Kaufland. Beim Linksabbiegen missachtete der Mann die Vorfahrt eines Kleintransporters, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 5400 Euro.