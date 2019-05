Die Tintenkleckser zu Gast in der Bücherei

Die Autorin und Illustratorin Dagmar Geisler war in der Bücherei Willanzheim zur Besuch. In der ersten Lesung für die Klassen 1 und 2 stellte sie das Buch „Ich geh doch nicht verloren“ vor, so die Mitteilung. Darin geht es darum, was zu tun ist, wenn man sich verlaufen hat.

Für die Klassen 3 und 4 war die zweite Lesung, diesmal aus dem Buch "Die Tintenkleckser – Mit dem Schlafsack in die Schule“. Bei der Lesenacht in der Schule liegen alle gemütlich in ihren Schlafsäcken, da behauptet Jana-Ina, ihr weißer Gummi-Tiger sei gestohlen worden. Ein Dieb in der Klasse – das können Ben und Mia nicht auf ihrer Klasse sitzen lassen. Und so beginnt eine nächtliche und abenteuerliche Suche durch die Geheimgänge der Schule.

Im Anschluss an die Lesungen konnten die Kinder noch Frage an die Autorin stellen und die 3. und 4. Klässler konnten sich eine Autogrammkarte bei Dagmar Geisler abholen. Die vorgelesenen Bücher und noch mehr von der Autorin Dagmar Geisler können in der Bücherei Willanzheim ausgeliehen werden.