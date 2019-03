Die Theatergruppe der MRS im Workshop

Vom 10. bis 12. März besuchte die Theatergruppe der Mädchenrealschule Volkach das Montana Haus in Bamberg, um ihr diesjähriges Theaterstück auszubauen, die Spielweise der Spielerinnen zu verbessern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. In diesem Jahr setzt sich die Theatergruppe laut einer Pressemitteilung der Schule aus Schülerinnen der 5., 6., 9. und 10. Klassen zusammen, was ein Vorteil für alle ist, denn jeder konnte von jedem lernen, heißt es weiter. Jede freie Minute spielten viele begeistert mit und sorgten dafür, dass das ganze Haus unterhalten wurde. Nach dem Motto "learning by doing" hatte die Gruppe für das Stück einige Tänze herausgesucht und einstudiert. Für den ein oder anderen Lacher waren auch die Kostüme verantwortlich, die dem Stück neben dem Inhalt noch mehr Pepp und Witz verleihen sollen. Mit guter Laune und Spaß wurden auch die Einladungen und Plakate gestaltet.