Die Sonne kommt rechtzeitig zu den "Classics"

Die Sonne blinzelte am Sonntag genau rechtzeitig hinter den Wolken hervor, so dass die Verantwortlichen in Prichsenstadt später doch noch ein zufriedenes Fazit der „Classics“ ziehen konnten. Die Flaniermeile durch die Altstadt, vorbei an den liebevoll herausgeputzten und gepflegten alten Autos füllte sich um die Mittagszeit. So wurde die mit dem Weinfest größte und werbewirksamste Veranstaltung der Stadt doch noch zum Treffpunkt, nicht nur für Oldtimer-Freunde.

Bürgermeister Rene Schlehr, der als Stadtchef Organisator des Ganzen ist, wirkte entspannt. Am Sonntag war er bereits ab 7.45 Uhr unterwegs, um vorzubereiten. Sein Team mit rund 20 Helfern hatte an beiden Tagen alles im Griff. „Der erste Tag war leider verregnet, der zweite absolut super. Es hat sich gezeigt, wenn die Leute erst mal da sind, dann bleiben sie auch.“

Aus einem Spargel-Markt entstanden die „Prichsenstadt Classics“ einst. Die Veranstalter überlegten damals, wie sie die Plätze zwischen den Ständen irgendwie füllen können und wählten dazu schmucke alte Autos. Das kam an, die Stände verschwanden, aber die Idee mit den Oldtimern nicht, sie wurde weiterentwickelt.

Mittlerweile kommen die Besitzer der älteren Karossen gerne zum Treff am letzten April-Wochenende, das diesmal seine 13. Auflage hatte. Einer ist Werner Neudorf aus Ratingen bei Düsseldorf. „Prichsenstadt gefällt uns sehr gut, die Altstadt, die Gastronomie, das passt.“ Auch diesmal hat er wieder seinen 1991 für 100 Mark gekauften Trabant auf den Hänger geladen und ist mit Frau und Wohnwagen angereist.

Bereits zum 12. Mal ist Helmut Baumann aus dem Würzburger Raum mit seinem Fiat Topolino Baujahr 1949 dabei. Viel bewundert wurde sein 16,5 PS starkes Gefährt, das er den Besuchern gerne näher brachte - „Man will ja sein Fahrzeug auch zeigen“, nennt er einen Beweggrund der Auto-Freaks.

Über 100 Fahrzeuge standen in der Altstadt, am Sonntag war auch der Parkplatz davor gut belegt. Viele der Oldtimer-Besitzer warteten das Wetter ab und reisten unangemeldet an, die Stadt wollte und konnte nicht alle hinein lassen. Das Durchfahren, wie früher, ist mittlerweile nicht mehr erlaubt. So bot sich Zeit, sich selbst seine Favoriten unter den Buick, Chevrolet, Mercedes, MG, Opel, Triumph Roadster, und so weiter, heraus zu suchen.

Daneben lockte das kulinarische Angebot der Gastronomie.

Dazu boten die Rossinis Rock 'n' Roll-Klänge, so dass man sich ein wenig in die Fünfziger und Sechziger Jahre versetzt fühlte. Wer wollte, konnte sich einige Meter weiter beim „Rolling Barber“, einem fahrenden Friseur, den passenden Haarschnitt geben lassen.