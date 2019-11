Kitzingen vor 11 Minuten

Die Sieger des Tanzturniers

Zum dritten Mal veranstaltete der Kitzinger Tanzclub (KTC) zusammen mit dem Tanzclub Rot-Gold Würzburg ein offenes Tanzturnier, heißt es in einer Pressemitteilung. Die zahlreichen Teilnehmer zeigten, dass das Konzept von zwei Turnieren in zwei verschiedenen Tanzclubs an einem Wochenende sehr gut angenommen wird. In sieben Einzelturnieren nahmen 41 Paare in den Klassen Standard Sen. II /B/A/S, Sen. III-/B/A/S und Latein Sen. II-A/S teil. Für die begeisternden Zuschauer waren sowohl die Kleider der Damen, wie auch die tänzerische Leistung der Paare eine Augenweide. Im Lateintanz brachte der Hüftschwung der Tänzer den Saal zum Kochen. Vom KTC gingen das Turnierpaar Wolfgang und Petra Riedl an den Start und erreichte in der höchsten Klasse Standard III-S den dritten Platz. Der Tanzclub ehrte an diesem Nachmittag auch ein Urgestein des KTC, Heike Winkler, die bei diesem Turnier ihren letzten Auftritt in der Turnierleitung hatte. Heike Winkler ist Gründungsmitglied des KTC und seit 30 Jahren als Wertungsrichter und Turnierleiter tätig.