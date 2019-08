Die Serie geht weiter: Autoschloss mit Klebstoff verschmiert

Am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr verschmierte in Albertshofen ein Unbekannter das Schloss der Fahrertüre eines in der Hindenburgstraße geparkten Audis mit Klebstoff. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.