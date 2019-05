Die Rudersaison 2019 ist eröffnet

Knapp 30 Mitglieder des Kitzinger Rudervereins waren am vergangenen Sonntag zusammengekommen, um die Rudersaison 2019 zu eröffnen.

Der stellvertretende Vorsitzende Richard Böhm ging in seiner Ansprache auf die vielen Ereignisse ein, die in der neuen Saison bevorstehen, darunter Regatten, Meisterschaften, Wanderfahrten und das Sommerfest. Außerdem erwähnte er den im Herbst getauften Doppelzweier „Walfisch“ und den 83. Geburtstag von Mitglied Hans Metzger, der zufällig auf den Saisonstart am 28. April fiel, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Besonderes Augenmerk legte Böhm auf den bereits angelaufenen Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche und den am kommenden Mittwoch, 8. Mai, startenden Anfängerkurs für Erwachsene. Zudem dankte er allen Helfern aus dem Verein.

Anschließend gab er das Startsignal und drei voll besetze Boote setzten sich bei Sonnenschein in Richtung Kitzinger Schleuse in Bewegung und machten dem Begriff „Anrudern“ alle Ehre. Ein Weißwurstfrühstück rundete die Feier ab.

Infos zum Anfängertraining gibt es auf der Homepage des Kitzinger Rudervereins unter www.krv97.de oder per E-Mail an ruderverein@kitzingen.info. Der nächste Kurs startet am 8. Mai um 18 Uhr am Vereinsruderhaus in der Mainstockheimer Straße 2 in Kitzingen.