Die Pförtleinsgasse führt auch durchs Baugebiet

Für die im neuen Baugebiet Pförtlein in Kaltensondheim liegende Straße entschied sich der Biebelrieder Gemeinderat einstimmig für den Namen Pförtleinsgasse. So heiß auch bereits die Straße, die zum Baugebiet führt. Der Gemeinderat sieht in der neuen Straße die Verlängerung der Pförtleinsgasse.

Alternative Vorschläge lauteten "Am Pförtlein" oder "Am Eherieder Grund". Die fanden jedoch gerade bei den Ratsmitgliedern aus Kaltensondheim keine Zustimmung. Einstimmig vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung im Feuerwehrhaus Kaltensondheim auch den Bauplatz mit der Nummer neun an ein Paar aus Frankfurt/Main. Für den Bauplatz lagen keine weiteren Bewerbungen vor.

Bei elf Ja- und einer Nein-Stimme beschloss der Gemeinderat, die Kosten für die jährliche Glockenwartung für die Kirche St. Johannes in Biebelried zu übernehmen. Antragssteller war die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land. Der jährliche Wartungs- und Pflegedienst an den Glocken und Läutmaschine inklusive der elektrischen Turmuhr beträgt laut Bürgermeister Roland Hoh 340 Euro.

Derzeit kein Interesse hat die Gemeinde am Angebot der N-Ergie bezüglich der Aufstellung einer Ladesäule. Wer ein Elektrofahrzeug habe, lade meist Zuhause. Für die Gemeindebürger sahen die Ratsmitglieder keinen Nutzen, für Gäste nur einen geringen, da in Biebelried die Infrastruktur fehle. Bei der Neugestaltung der Würzburger Straße sollen jedoch Leerrohre verlegt werden, damit bei Bedarf eine oder zwei Ladesäulen aufgestellt werden könnten.

Gemeinderätin Andrea Czech brachte erneut die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Simultankirche in Kaltensondheim zur Sprache. Hier forderte sie, dass man nun endlich verlässliche Zahlen, was es kostet, haben wolle. Viel zu lange diskutiere man nun schon darüber. Bis zur nächsten Sitzung solle eine Kostenschätzung vorliegen.