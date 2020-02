Die Ochsenfurter "Nixe" wurde bei Astheim trockengelegt

18 Meter lang, knapp fünf Meter breit und 25 Tonnen schwer: Eine Mammutarbeit stand an, um das ehemalige Fährschiff "Nixe" aus dem Wasser zu heben, um es einer Hauptuntersuchung zu unterziehen. Die "alte Dame" wurde ursprünglich als Fährverbindung für die Personenschifffahrt genutzt, als die Alte Mainbrücke in Ochsenfurt über mehrere Jahre gesperrt und renoviert wurde. Letztes Jahr hat sie ein Ochsenfurter Förderverein übernommen, da sie verkauft werden sollte. Dieses Jahr ist nun eine im fünfjährigen Turnus vorgeschriebene technische Untersuchung fällig, die von der Zentralen Schiffsuntersuchungskommission (ZSUK) durchgeführt wird.

Für das schwierige Trockenlegen wurde eine Würzburger Kranfirma beauftragt. Ein 60-Tonnen-Kranfahrzeug rückte an und stellte sich am Mainufer bei Astheim in Position. Zusätzlich war ein 40-Tonnen-Tieflader dabei, der das Gegengewicht für den Kran transportierte, damit dieser beim Heben nicht umknickte. Präzisionsarbeit war gefordert, nach einer Stunde war es geschafft. Das Schiff wurde am Uferbereich auf ein Gestell gehoben. "Jetzt geht die Vorarbeit erst mal los", meinte Ralf Hamm vom Förderverein Nixe. "Saubermachen bis in den letzten Winkel." Dann kommt die ZSUK aus Mainz und prüft mit einem Schallgerät den Rumpf und den Schiffsboden. Verläuft alles gut, bekommt die "Nixe" ein neues Prüfsiegel und wird mit dem gleichen Aufwand wieder zu Wasser gebracht.