Die Neubürgerbroschüre ist endlich fertig

Nach dem im vorliegenden Entwurf der Neubürgerbroschüre auch noch die letzten fehlenden Straßennamen ergänzt und ein falscher berichtigt worden waren, gab der Gemeinderat grünes Licht für die Veröffentlichung. Allerdings nicht zum Druck, sondern online.

War die Neubürgerbroschüre bislang in geringer Auflage in Papierform an Neubürger verteilt worden, wird sie in der aktuellen Version nur im Internet abrufbar sein. Zum wiederholten Male war diese Publikation der Gemeinde Thema in einer Gemeinderatssitzung, nachdem in den Sitzungen zuvor immer wieder neue Korrekturen oder Änderungen hatten vorgenommen werden müssen.

Eine Änderung gibt es auch bei der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Wer möchte, bekommt künftig seine Unterlagen online im Ratsinformationssystem. Nachdem sich die Ladefrist von vier Tagen als Fehler entpuppt hatte - es sind wie bisher fünf -, erfolgte die Entscheidung einstimmig.

Der Punkt Neubürgerbroschüre hatte eigentlich auf der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils gestanden. Deshalb hatte ein Gemeinderatsmitglied bereits im Vorfeld der Sitzung beantragt, diesen Punkt öffentlich zu machen. Gemeinderätin Renate Zirndt zeigte sich erstaunt über die Tagesordnungen mit den öffentlichen und nichtöffentlichen Punkten. Sie bat, dass hier künftig sorgfältiger abgewogen werde. Dabei meinte sie nicht nur den Punkt der Broschüre, sondern auch Vergaben. Zumindest müsste bei einer Vergabe diese dann in der nächsten Sitzung öffentlich bekannt gemacht werden.

Eine längere Diskussion gab es über die Ausgestaltung der Fahrbahn im künftigen Baugebiet Pförtlein in Kaltensondheim. Drei Varianten stellte Bürgermeister Roland Hoh dem Gremium vor. Letztlich wurde es mehrheitlich eine vierte, da sich etliche Ratsmitglieder mit einem gepflasterten befahrbahren Streifen auf der Mischverkehrsfläche nicht anfreunden konnte. Gemeinderätin Andrea Czech hatte deswegen vorgeschlagen, alles zu teeren und den zuvor als gepflasterten Bereich vorgesehenen Teil farbig zu gestalten. In der nächsten Sitzung werden auch die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung behandelt.

Bei der Rechnungsprüfung war Gemeinderätin Andrea Czech aufgefallen, dass die vom Gemeinderat 2011 festgelegten "Überwachungsstunden des fließenden Verkehrs", nämlich 15 pro Monat, nicht mehr eingehalten werden. Die geschäftsleitende Beamtin der Verwaltungsgemeinschaft Heike Thoma erläuterte, dass Stunden während der Bauarbeiten in der Kellerbergstraße reduziert worden seien. Bürgermeister Roland Hoh ergänzte, dass die Ergebnisse zeigten, dass sich weitgehend an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten werde. "Dazu fehlt aber der Beschluss des Gemeinderats", pochte Czech auf die korrekte Handhabe.

Ärger gab es auch in einem anderen Punkt, der Drainageleitung am Sportplatz nämlich. Auch dies war erst durch den Rechnungsprüfungsausschuss bekannt geworden, was Gemeinderätin Renate Zirndt als bedauerlich bezeichnete. Der Bürgermeister hätte über einen Firmenwechsel bei der Arbeitenvergabe ebenso informieren müssen wie über die Kostenmehrung von 26 400 Euro auf 38 800 Euro. Versehentlich sei nicht über notwendige Zusatzarbeiten berichtet worden, räumte Bürgermeister Hoh ein. Der Tagesordnungspunkt wurde bis zum Vorliegen einer rechtlichen Würdigung des Vorgangs vertagt.

Die defekte Ampelanlage in der Würzburger Straße (frühere Bundesstraße 8) soll nicht mehr repariert werden. Sie mache auch keinen Sinn mehr, hieß es im Ratsgremium. Zumal die Straße neu gestaltet wird.

Die Planungen eines Bauwerbers, ein bestehendes Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Biebelried in ein Dreifamilienwohnhaus umzubauen, lehnte der Gemeinderat bei einer Ja-Stimme ab und verwies auf die Festsetzungen des Bebauungsplans Mainstockheimer Weg. In diesem sind maximal zwei Vollgeschosse und Satteldächer festgesetzt. Gemeinderätin Renate Zirndt hätte dem Bauherrn zwar wie in neuen Baugebieten auch hier die Freiheiten zugestanden, Gemeinderat Manfred Kleinschrodt argumentierte aber dagegen, dass sich in diesem Gebiet alle an den alten Bebauungsplan gehalten hätten. Sein Kollege Gunnar Krauß bezeichnete ein dreigeschossiges Gebäude als Fremdkörper in diesem Bereich.

Einvernehmen gab es für die Erweiterung und Umnutzung eines bestehenden Mastschweinestalls sowie den Neubau einer Güllegrube auf der Gemarkung Westheim. Der bisherige Mastschweinestall soll zu einem Jungsauenstall und einem Wartestall mit integriertem Ferkelaufzuchtstall umgenutzt und erweitert werden. Es soll dann Platz sein für 450 Ferkel sowie 56 Jungsauen und 48 Wartesauen. Um die künftigen Platzvorgaben einhalten zu können, soll der jetzige Stall um weitere 1200 Ferkelaufzuchtplätze erweitert werden.

Für den Erwerb eines Anhängerführerscheins soll einem Feuerwehrkameraden ein höherer Zuschuss gewährt werden. Die Gemeinde orientiert sich dabei an die bisher gewährte Unterstützung. Weiterhin einen Euro gibt es pro Einwohner für den Tierschutzverein. Für die Simultankirche in Kaltensondheim wird ein Wartungsvertrag für die Läute-, Glocken- und Turmuhranlage abgeschlossen.

Für ein neues Baugebiet südlich der Bundesstraße 8 liegt nun ein Schallgutachten vor. Auf Grundlage dessen kann die Gemeinde nun weiter in die Planung gehen. Damit besteht Klarheit, wie weit an de Bundesstraße herangerückt werden kann und welche Schallschutzmaßnahmen notwendig sind.

Über den Breitbandausbau informierte Joachim Först von Dr. Först Consult das Ratsgremium. "Glasfaser ist die Zukunft", betonte er und stellte Konzepte vor ebenso die im Landkreis vorhandenen Netzstrukturen. Ein Vollausbau für Biebelried würde zwischen 3,5 und 3,6 Millionen Euro kosten. Über elf Kilometer Mikrokabelrohrverbände seien dazu notwendig.