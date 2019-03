Die Narrenjugend auf dem Vormarsch

Auch wenn nach einer erfolgreichen Session die triste Jahreszeit begonnen hat, wird es den Obervolkacher Karnevalisten in den kommenden Monaten nicht langweilig. Vor allem beim Fischfest Ende April und beim 50. Landsknecht-Weinfest im Juli werden wieder viele Helfer gebraucht. In der Hauptversammlung der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) am Samstag zogen die Narren positive Bilanz und blickten zuversichtlich nach vorne. Im kommenden Jahr organisiert die KVO wieder den Landkreisfaschingsumzug in Volkach.

Im Mittelpunkt des Treffens im KVO-Heim, an dem ungewöhnlich viele junge Mitglieder teilnahmen, standen die Neuwahl des Vorstands und die Ehrung langjähriger Funktionäre. Narrenkapitäne bleiben Manfred Krapp (Vorsitzender) und André Münch (Stellvertreter). Als Schatzmeisterin löste Jasmin Müller KVO-Ikone Doris Krapp ab. Diese kümmerte sich 45 Jahre um die Finanzen des Vereins. Mit stehendem Applaus wurde sie zur Ehrensenatorin ernannt. Katharina Thaler trat in die Fußstapfen von Schriftführerin Andrea Bätz. Im Ausschuss arbeiten mit: Konstantin Kraus, Stefan Bedenk, Emil Endres, Barbara Staudt, Leonie Gailus und Hans-Dieter Endres. Kassenprüfer sind Wolfgang Thaler und Matthias Martin. Als Sitzungspräsident macht Torsten Müller weiter. Zuständig für die Küche ist Elisabeth Thaler, für die Technik Andreas Staudt und Hans-Dieter Endres, für die Garden und Tanzgruppen Susanne Feuerbach.

Aus den Reihen des Vorstands wurden neben Doris Krapp Schriftführerin Andrea Bätz (15 Jahre), Jürgen Krupp (30 Jahre im Vorstand), Robert Baumgärtner (21 Jahre) und Peter Hess (15 Jahre) mit Geschenken verabschiedet.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Vorsitzender Krapp auf das Geschehen der vergangenen zwölf Monate ein. Im Blickpunkt stand die Feier zum 44-jährigen Bestehen der KVO im September. Den Erlös aus dem Kommersabend von 1333 Euro spendeten die Karnevalisten der Mukoviszidose-Stiftung-Unterfranken, dem Verein Fortschritt Würzburg und der Kirchenstiftung Obervolkach. Am Vereinsausflug nach Nürnberg und der Führung durch das Fastnachtsmuseum in Kitzingen nahmen zahlreiche Mitglieder teil. Nach dem Faschingsauftakt ging es zu den Rathausstürmen nach Frankenwinheim und Volkach. Die Winterwanderung führte nach Rimbach.

Schnell ausverkauft waren die drei Prunksitzungen, bei denen über hundert Eigengewächse der KVO an den Start gingen. Krapp sprach allen Akteuren und Helfern Dank aus, besonders dem Sitzungspräsidenten Torsten Müller, der die Sitzungen organisierte. Dass bei den närrischen Auftritten alles bestens funktionierte, dafür sorgten die Techniker der Regie Hans-Dieter Endres, Jürgen Krupp und Stefan Bedenk. Am Faschingsdienstag nahm die KVO mit Fußgruppe und Motivwagen am Landkreisumzug in Kitzingen teil.