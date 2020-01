Die Luckerts haben als Kommandanten das Sagen

Bei der Sulzfelder Feuerwehr bleibt fast alles wie bisher, zumindest was die Verantwortungsträger angeht. Bürgermeister Gerhard Schenkel leitete die Neuwahlen in der Hauptversammlung am Samstagabend . An der Spitze der Wehr stehen weiterhin Kommandant Ulrich Luckert und sein Stellvertreter Johannes Luckert.

Im Vereinsvorstand gab es Änderungen. Vorsitzender Reinhard Schweser ging zwar in eine weitere Amtsperiode, sein neuer Stellvertreter ist nun aber Joachim Lott, die Schriftführung obliegt Axel Müller und die Kasse verantwortet jetzt Anke Pönicke.

Eugen Schenkel trat nach 18 Jahren nicht mehr als Stellvertreter an

Eugen Schenkel hatte nach 18 Jahren als stellvertretender Vorsitzender und großen Verdienste beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses nicht mehr kandidiert. Gar 24 Jahre hatte Urban Voit die Kassengeschäfte geführt und sich als Organisator des Gartenfestes ausgezeichnet. Künftige Kasssenprüfer sind Michael Schenkel und Stefan Wehr, als Vereinsdiener wirkt Volkaer Pönicke, die Fahnenabordnung bilden Helmut Spenkuch, Axel Müller und Annalena Schweser. Als Beisitzer sind Werner Spenkuch und Michael Schenkel im Vorstand vertreten.

Kommandant Ulrich Luckert berichtete anschließend von elf Übungen und zehn Einsätzen der 34 aktiven Wehrleute, unter denen auch zwölf Atemschutzgeräteträger sind. Trotz einer zufriedenstellenden Übungsbeteiligung, warb Luckert darum, oft an den Übungen teilzunehmen, um den stetig wachsenden Anforderungen der Einsätze bei einem wachsenden Einsatzspektrum auch in Zukunft gerecht werden zu können. Hier nannte Luckert unter anderem schnelle Türöffnungen, technische Hilfeleistungen und den Einsatz bei Unwettern.

Einige Auszeichnungen für aktiven Dienst

Der Kommandant freute sich, Michael Schenkel, Philipp Mahr und Johannes Luckert für 20-jährigen aktiven Dienst auszeichnen zu können. Ebenfalls ein Ärmelabzeichen erhielte Reinhard Schweser für 30 Jahre aktiven Dienst. In Vertretung von Jugendwart Ewald Wetzel hatte Ralf Lederer über die Jugendfeuerwehr nur Positives zu berichten. Zurzeit besteht die Jugendgruppe aus 13 Jugendlichen, darunter auch vier junge Frauen, die im letzten Jahr an 24 Übungen teilnahmen. Noch in diesem Jahr werden zwei Feuerwehranwärter in den aktiven Dienst übernommen. Kassenwart Urban Voit präsentierte zum Abschied gute Zahlen.

Bürgermeister Schenkel dankte der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit und lobte ihre Einsatzbereitschaft, etwa in der Silvesternacht. Wenn viele anderen feiern, rücke die Feuerwehr in kurzer Zeit in voller Stärke aus.

Ein neues Einsatzfahrzeug könnte noch dieses Jahr kommen

Er stellte außerdem die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs noch in diesem Jahr in Aussicht, wenn dies beim Fahrzeughersteller möglich sei. Auch Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht verwies auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei allen Einsätzen und lobte die kurzen Ausrückzeiten der Wehr.

Matthias Gernert stellte sich bei der Sulzfelder Wehr als neuer Kreisbrandmeister vor, hob die ausgezeichnete Jugendarbeit der Wehr hervor und bot an, jederzeit Hilfestellung zu geben, vor allem in Fragen der Ausbildung.