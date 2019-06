Wiesentheid vor 1 Stunde

Die Königskette für Johannes von Schönborn

Ein Neuling gab beim Königsschießen der Schützengesellschaft in Wiesentheid den besten Schuss ab. Johannes von Schönborn gewann in diesem Jahr mit einem 82,4-Teiler. Der Nachkomme aus dem Adelshaus war erst vor kurzem dem Verein beigetreten und zeigte sich überrascht, dass er gleich die Königswürde holte. Das Schießen ist für ihn nicht neu, wie er sagte "Mit Waffen kenne ich mich ein bisschen aus, ich habe den Jagdschein und gehe regelmäßig auf die Jagd", so der Sohn von Paul und Damiana von Schönborn.