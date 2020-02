"Die Jugend spricht mit" in Wiesentheid

"Wiesentheid: The next generation – Die Jugend spricht mit!" lautet das Motto, unter dem der Kreisjugendring Kitzingen alle junge Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren am Donnerstag 20. Februar, 18 Uhr, in den Jugendtreff "Häng up" in Wiesentheid einlädt. Insbesondere richtet sich der Abend an alle Jungwähler. Aber auch alle anderen jungen Menschen, ob wahlberechtigt oder nicht, sind eingeladen. Sie sollen hier die Chance erhalten, über ihre Belange in der Gemeinde zu diskutieren, sowie Anliegen und Wünsche zu äußern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Von allen Parteien werden Jungkandidaten, die sich bereiterklärt haben, sich politisch in der Gemeinde Wiesentheid zu engagieren, anwesend sein. Diese werden sich vorstellen und zeigen, wieso politisches Engagement so bedeutsam ist und wirklich Spaß machen kann.

Für einen spannenden Beginn des Abends konnte die aus der Poetry Slam Szene bekannte Künstlerin Laura Kohler gewonnen werden. Laura Kohler studiert Politikwissenschaften und wird Selbstgeschriebenes rund um das Thema Politik vortragen. Der Kreisjugendring Kitzingen freut sich auf einen mit interessierten jungen Menschen gefüllten Jugendtreff. Für Drinks und Snacks ist gesorgt. Durch den Abend wird Gerald Möhrlein, Vorsitzender des AWO Kreisverbandes, führen.

Politik greifbar machen

In der Kinder- und Jugendarbeit ist es wichtiger denn je geworden, politisches Engagement greifbarer und verstehbarer zu machen, heißt es in der Mitteilung. Durch Veranstaltungen wie diese möchte der Kreisjugendring den Kindern und Jugendlichen aufzeigen, dass es lohnenswert sein kann, seine Meinung einzubringen und sich für Anliegen und Wünsche einzusetzen.

Die jungen Menschen sollen unter anderem in ihrem politischen Engagement, ihrem Mitspracherecht und ihrer Partizipation gestärkt werden. Relevante Fragestellungen sind beispielsweise: "Wie können sich Unter-18-Jährige und damit Nichtwähler mit ihren Themen in die Gesellschaft, Gemeinde und in der Politik einbringen?"

Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings unter Tel.: (09321) 9285702.