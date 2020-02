Die Jugend spricht: Politik ist mehr als wählen gehen

Unter dem Motto „Die Jugend spricht!“ lud der Kreisjugendring Kitzingen alle jungen Menschen zwischen 14-30 Jahren aus der Gemeinde Wiesentheid ein, ins Jugendhaus „Häng up“ zu kommen. Ungefähr 25 junge Menschen folgten der Einladung und wurden durch Sven Balke, Vorsitzenden des Kreisjugendrings, begrüßt, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Laura Kohler, Studentin der Politikwissenschaften aus Bamberg, trug zum Einstieg einen Poetry Slam vor. Politik ist nicht nur Wählen gehen, Politik ist mehr als das, hieß es darin. Sie forderte die jungen Zuhörer auf, nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt zu gehen, sondern Aussagen zu hinterfragen, sich zu informieren und sich selbst eine Meinung zu bilden. Außerdem betonte sie, dass nicht nur das Wählen selbst Demokratie ausmache, auch in anderen Bereichen könnten junge Menschen einen Beitrag zur Demokratie leisten.

Warum Wiesentheid den jungen Kandidaten am Herzen liegt

Gerald Möhrlein, Vorsitzender des AWO Kreisverbandes Kitzingen, moderierte durch den Abend und forderte die sechs Jungkandidaten auf, sich zunächst der jungen Wählerschaft (in Spee) vorzustellen. Jonas Schug, Andreas Laudenbach, Matthias Lorey, Nicolas Schraut, Niklas Kapp und Julia Lang erläuterten, wie sie dazu kamen, sich in der Wiesentheider Kommunalpolitik zu engagieren und wieso ihnen Wiesentheid so am Herzen liegt.

Anschließend antworteten die Kandidaten auf Fragen zum Ausbau von Fahrradwegen, dem ÖPNV und der Steigerwaldbahn. Was Wiesentheid lebenswert macht und wieso junge Menschen nach Ausbildung und Studium zurückkommen sollten, war ebenfalls Thema. Die Kandidaten wünschen sich allesamt eine Verjüngung und auch Verweiblichung des Gemeinderates. Mit derzeit zwei von 14 Frauen sei die Geschlechtsverteilung relativ unausgeglichen.

Durch Veranstaltungen wie diese möchte der Kreisjugendring den Kindern und Jugendlichen aufzeigen, dass es lohnenswert sein kann, seine Meinung einzubringen und sich für Anliegen und Wünsche einzusetzen, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.