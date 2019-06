Nordheim vor 21 Minuten

Die Inselserenade war ein Zuhörermagnet

Der Musikverein "Cäcilia" Nordheim am Main unter der Leitung von Klaus Säger hatte am Donnerstag zur Serenade am Inselstrand eingeladen. Der Inselstrand hatte laut Pressemitteilung wieder sehr viele Zuhörer angelockt, sogar auf der anderen Mainseite ließen sich Menschen am Mainufer nieder und lauschten der Musik. Moderator Günter Höhn führte durchs Programm, das von Blasmusik bis hin zur Filmmusik reichte.