Roland Breunig und Wolfgang Rosentritt kennen sich aus. Wie beurteilen sie die Lage? Warum hat es die Unternehmer nach Kitzingen verschlagen? Warum boomt das Bauen hochwertiger Wohnungen?

Für Roland Breunig ist klar, dass sich der Markt in dem Bereich der „sehr attraktiven Kleinstadt mit Nähe zu Würzburg und Autobahnanschluss“ erst entwickelt. „Wir öffnen gerade den Markt im Bereich Innenstadt und Altbau“, so der Architekt. Mit guten Grundrissen und Visualisierungen sollen die Kunden von dem attraktiven Wohnraum in der Innenstadt überzeugt werden. Klar ist für ihn: „Den Markt gibt es, die Zielgruppen sind da.“

Auch Rosentritt sagt: „Ich glaube, dass Kitzingen im Bereich der hochwertigen Wohnungen noch deutlich Potenzial hat.“ Zumal ein Markt für solche Wohnungen in Würzburg derzeit nicht existiere. Bezahlbare Grundstücke fehlen. „Schlechte Grundstücke für 800 bis 1000 Euro pro Quadratmeter sind nicht rentabel“, so Breunig.

Preise gehen nach oben

Aber auch in Kitzingen entwickeln sich die Preise nach oben. Rosentritt geht davon aus, dass sich die Einkaufspreise für Investoren und Bauherren in den letzten drei Jahren fast verdoppelt haben. Das wirkt sich aus. Die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche liegen derzeit zwischen 3500 und 4000 Euro, Tendenz weiter steigend.

Auf die Zusammenarbeit mit dem Rathaus und speziell mit dem Bauamt angesprochen, sagen beide: „Die kann man nur als hervorragend bezeichnen.“ Woanders sei es deutlich schwieriger, sagt Breunig und legt ein Kompliment für die Leute um Bauamtschef Oliver Graumann und Stadtplaner Torsten Fischer nach. „Vom Amtsleiter bis zum Sachbearbeiter, man merkt, dass die Leute den Dienstleistungsgedanken verstanden haben. Die wollen wirklich unterstützen.“

Hotel wäre gut

Und wo hapert es noch in Kitzingen? „Ein Hotel wäre gut“, sagt Breunig. „Wir sind uns einig, dass da echt Bedarf da ist.“ Und in der Gastronomie könnte die Stadt noch zulegen. Rosentritt ist überzeugt: „Die Innenstadt muss weiter gepusht werden.“ Man muss an die Eigentümer ran, die Leerstände auch in zentraler Lage müssen reduziert werden. „Die Kitzinger Innenstadt ist nicht schlecht, kann aber noch besser werden“, so Rosentritt.

Einfach und unbürokratisch

Breunig hat Tipps: Ganz wichtig sind Anreize für Mittelständler, Hausbesitzer und Ladenbetreiber und: Zuschüsse oder andere Unterstützungen müssen einfach, unkompliziert und unbürokratisch gewährt werden. Mittelstand- und Wirtschaftsförderung muss den kleinsten Laden erreichen. Beide sind sich einig: „Jede gerichtete Fassade, jedes Geschäft, das nicht zumacht oder wieder aufmacht, ist ein Gewinn für die Stadt.“