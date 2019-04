Die Hallburg bekommt neue Gasträume und einen Aufzug

Versorgt werden Wanderer und Ausflügler auf der Hallburg seit dieser Woche wieder täglich, am 1. April startete die Vinothek im Jägerhaus in die Hauptsaison. Bis das Restaurant seinen vollen Betrieb wieder aufnehmen wird, braucht es allerdings noch Geduld: Erst im Laufe des Jahres 2020 sollen die Renovierungsarbeiten dort abgeschlossen sein, erklärte Gutsverwalter Georg Hünnerkopf auf Nachfrage. Ein verheerender Brand hatte im Mai 2016 große Schäden in dem Schloss angerichtet.

Anfangs hatte Hünnerkopf noch geglaubt, bereits ein Jahr nach dem Brand wieder eröffnen zu können. Doch weit gefehlt. Am Montagabend hatte der Volkacher Bauausschuss nun die Pläne für eine neue WC-Anlage auf dem Tisch. Sehr zur Freude der Ausschuss-Mitglieder unter der Leitung von zweiter Bürgermeisterin Gerlinde Martin: "Wir sind ja froh, wenn dort was gemacht wird." Und wie in den Plänen zu sehen sei, gehe es längst nicht nur um neue Toiletten . Wobei nur der Bauausschuss nur diese neue Anlage genehmigen musste, was er auch einstimmig tat.

Aufzug verbindet alle Etagen

Aus den Plänen für das Innere des historischen Gebäudes gehe hervor, so Martin, dass ein ganz wichtiger Punkt der Küchenumbau plus der Einbau eines Aufzugs vom Keller bis ins Dachgeschoss ist. Des Weiteren ist eine neue Treppenanlage im westlichen Teil des Gebäudes (hinterm Turm) geplant. Zudem soll gastgewerbliche Fläche um zwei Räume (64 Quadratmeter) vergrößert werden. Diese finden Platz in einem Teil des Obergeschosses, der bislang nur als Lager genutzt wurde. Vom ersten Stock aus werden die Raucher dann eine kleine, ringsum begrünte Terrasse betreten können, die auf der neuen WC-Anlage entstehen soll.

Künftig haben die Besucher des Biergartens eigene Toiletten zur Verfügung. Mit dem Außenbereich wolle man, so Hünnerkopf, zum Saisonstart 2020 fertig sein. Dann wird es auch sechs Parkplätze mehr geben. Das ist wegen der Vergrößerung des Gastro-Bereichs nötig. Heuer versorgt an den Wochenenden – wie in den vergangenen Jahren seit dem Brand – neben der Vinothek ein Imbiss-Häuschen die hungrigen Ausflügler.