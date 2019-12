Sickershausen vor 35 Minuten

Die Gute Tat: Theaterspaß für einen guten Zweck

Die Theatergruppe Sickershausen feierte vor kurzem ihr 40-jähriges Bestehen in der Festhalle an der Sicker. Bei der Erstaufführung des Theaterstückes „Je oller, des do doller“ erfreuten sich die geladenen Gäste laut Pressemitteilung an gelungenem Theaterspaß und anschließend an einem festlichen Buffet. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten spendete die Theatergruppe Sickershausen den Würzburger Klinikclowns Lachtränen sowie den Mainfränkischen Werkstätten Kitzingen jeweils 500 Euro. Mit dieser Spende werden unter anderem die Einsätze der Würzburger Klinikclowns finanziert, die mit Lachen und Leichtigkeit kranke Kinder in den Kinderkrankenhäusern und alte Menschen in Seniorenheimen erfreuen.