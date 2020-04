Die Glosse in Corona-Zeiten: Das Leben als Homeoffice

Nach neun Tagen Homeoffice war es soweit: Ich hatte genug von den ewigen Gesprächen mit meiner Topfpflanze. Deshalb bin ich zur Haustür raus und habe bei mir geklingelt. Zum einen als Test, ob die Klingel noch funktioniert. Außerdem war es richtig schön, dass mal wieder jemand kam. Ich habe mich ins Wohnzimmer gebeten, mir etwas zu trinken angeboten und nett geplaudert. Tat gut. Wir haben darüber gesprochen, warum man in Kitzingen mit Pfefferspray einkaufen gehen muss. Natürlich drehte sich vieles auch um Homeoffice. Ob es beispielsweise zulässig ist, im Schlafanzug vor dem Computer zu sitzen und diese Kolumne zu schreiben. Ob es sich ziemt, mit dem Chef zu telefonieren, während man auf dem Klo sitzt. Und über Ostern haben wir – also ich und ich – natürlich auch geredet.

Ostern. Die fröhliche Suche dürfte diesmal einfach werden. Kleiner Tipp: Die Eier liegen garantiert wie alles derzeit im Abstand von zwei Metern versteckt. Es sind dieses Jahr übrigens viele Eier, sehr viele. Weil viel Zeit war, um alle erdenklichen Farbtöne auszuprobieren. Immer nur Gesellschaftsspiele ist ja auf Dauer auch ermüdend. Inzwischen steht es beim Mensch-ärgere-dich-nicht 97:134 gegen mich. Dafür läuft es beim Puzzeln ganz gut, da ist inzwischen der achte Tausendteiler fertig. Was in etwa der Menge entspricht, die sonst in knapp zehn Jahren zusammenkommt.

Wegen der Homeoffice-Gespräche auf dem Klo mit dem Chef fiel eine ganze Reihe von Dienstfahrten aus. Zum Beispiel nach Castell. Dort wurden im April 1659 die ersten Silvaner-Rebstöcke in Deutschland gepflanzt. Und zwar am Fuße des Schlossberges in der Lage Reitsteig. Damit feiert der Silvaner heuer seinen 361. Geburtstag.

Inzwischen gehört der Silvaner in Franken mit 24,5 Prozent zu der meistangebauten Rebsorte. Das ist gut, gerade jetzt. Denn Silvaner, so wissen wir Fachleute, ist zum einen eine Leitrebsorte und zum anderen ein perfekter Speisebegleiter. Was insofern perfekt ist, als jetzt an Ostern erstmals Spargel auf den Teller kommt. Wenn es gut läuft, wird das Königsgemüse sogar direkt an die Haustür geliefert. Ich gehe am besten gleich mal bei mir klingeln. Und danach werde ich mich wieder mit meiner Topfpflanze versöhnen.