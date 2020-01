Die Glosse: Von Osterhasen und grauen Mäusen

Immer noch keine da? Wo bleiben sie bloß? Jetzt, da Weihnachten vorbei und das neue Jahr auch schon wieder elf Tage alt ist, müssten sie ja so langsam auftauchen, die ersten Schoko-Osterhasen. Mal sehen, wo sie in diesem Jahr zuerst los hoppeln. Bis zum ersten Hasen-Alarm kann es sich nur noch um Stunden handeln. Wer verdächtige Beobachtungen macht oder sonstige Hinweise geben kann, wende sich bitte vertrauensvoll an die Redaktion.

Neben der Hasen-Frage tauchten zum Jahres-Auftakt noch weitere Fragezeichen auf. Zum Beispiel, ob vor lauter Sternsinger-Bildern überhaupt noch die Zeitung zu sehen war. Und ob alle mitbekommen haben, dass ausgerechnet im nicht ganz so zentral gelegenen Unterickelsheim die Außerirdischen gelandet sind.

Wobei es auch Stimmen gibt, die behaupten, es habe sich um Mitarbeiter des Landratsamtes mit Landrätin Tamara Bischof an der Spitze gehandelt. Der Tross soll sich angeblich im Schweinemastbetrieb von Helmut Schmidt in der gebotenen Ausführlichkeit über aktuelle Probleme wie die unaufhaltsam anrückende Schweinepest informiert haben. Jedenfalls wissen wir jetzt, wo es schöne Alien-Schutzanzüge gibt, falls es in diesem Jahr entsprechenden Bedarf geben sollte.

Um die alles entscheidende Frage kümmerte man sich derweil in Wiesentheid. Die dortige Kolping-Theatergruppe hat sich auf die Suche nach der ewigen Jugend begeben. Wie wir erfreut lesen durften, spielt die Komödie in einem Wellness-Hotel und trägt den schönen Namen "Zickenalarm auf der Schönheitsfarm". Andererseits müssen wir auch warnend den Finger heben: In dem Stück scheint ein Callboy seine Finger im Spiel zu haben. Und eine Reporterin taucht ebenfalls auf, getarnt als – jetzt kommt's – graue Maus.

Was lehrt uns also die zweite Woche des Jahres? Man sollte Unterickelsheim niemals unterschätzen, bei Außerirdischen sollte man besser zweimal hinschauen und sowohl die ewige Jugend als auch die Osterhasen lassen weiter auf sich warten. Vor allem aber: Wenn Sie einer grauen Maus begegnen, sollten Sie sich um nichts in der Welt täuschen lassen.