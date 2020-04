Die Glosse: Vergesslichkeit in Corona-Zeiten

Merken Sie das auch? Die Menschen werden vergesslich. Muss an dieser vermaledeiten Corona-Krise liegen. Die Menschen vergessen beispielsweise völlig, dass sie daheim Klopapier bis zum Umfallen haben. Trotzdem kaufen sie weiter und weiter. Ähnlich ist es bei Mehl und Hefe: Inzwischen hat jeder so viel gehortet, dass damit problemlos eine Bäckerei ausgestattet werden können - und trotzdem hört es nicht auf. Außerdem vergessen scheinbar gerade alle, ihre Pfandflaschen zurückzugeben.

Die Vergesslichkeit reicht inzwischen bis zu den Einmalhandschuhen. Neuerdings liegen die Dinger überall herum: am Straßenrand, im Einkaufswagen, im Gebüsch. Ganz ehrlich: Immer wenn man denkt, dass einen gerade gar nichts mehr wundert, passiert der nächste Mist. Was als nächstes kommt? Wahrscheinlich eine dringende Rückrufaktion für Toilettenpapier wegen gravierender Mängel.

Fast hätten wir es vergessen: Es gab diese Woche ein weiteres kurioses Fundstück. Irgend jemand hat seinen Stahltresor vergessen. Der lag an den Bahngleisen in Wiesentheid. Scheinbar hat auch jemand vergessen, was in dem Tresor lag, denn es wurden Aufbruchspuren entdeckt. Ärgern müssen sich die Diebe allerdings nicht, dass sie den Tresor nicht aufbekommen haben – in dem Tresor herrschte gähnende Leere.

Auch nicht vergessen wollen wir den Dialog der Woche, der sich vor einem - natürlich geschlossenen - Kitzinger Friseurgeschäft zutrug: "Wann warst du zuletzt beim Friseur?" - "Ist long hair!"

Ja, die Ausgangsbeschränkungen. So richtig funktioniert es ja nicht immer. Andererseits gibt es auch sehr viele übervorsichtige Leute: Es sollen am Kitzinger Main sogar schon die ersten Hunde gesichtet worden sein, die alleine mit sich Gassi gingen. Beschreibe die Coronakrise: Hunde haben sich selber an der Leine. Aber viele kommen ja auch tatsächlich zu nichts mehr, weil sie sich den halben Tag die Hände waschen müssen. Und weil auch in diesen Zeiten eine Hand die andere wäscht, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie diese kleine Kolumne bis nächste Woche nicht gleich wieder vergessen haben.