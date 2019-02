Die Geschädigte ausfindig gemacht

Eine Autofahrerin touchierte am Mittwochmorgen in der Friedenstraße in Kitzingen einen geparkten Skoda. Nachdem desssen Besitzerin an der Örtlichkeit nicht angetroffen werden konnte, brachte die Verursacherin zunächst ihre persönlichen Sachen ins ansässige Notariat und wollte anschließend einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug anbringen. Als sie allerdings zurückkam, war der beschädigte Skoda nicht mehr vor Ort. Die Polizei machte schließlich die Fahrzeughalterin ausfindig und verständigte sie.