Die Flur in Fröhstockheim gereinigt

Am Samstagfand in Fröhstockheim wieder die Flurreinigung des Ortsverschönerungsvereins statt. Mit Unterstützung der Feuerwehr mit ihrer Jugend und etwa 40 kleinen und großen Helfern wurde wieder Müll in der Flur gesammelt, das unverantwortliche Menschen dort hinterlassen haben. Nach dem "stürmischen" Einsatz konnten sich alle Helfer im Vereinsheim Fröhstockheim bei Wiener, Brötchen, Kaffee und Kuchen stärken.