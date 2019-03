Die Fastnachtakademie in der Frankenschau

In der nächsten Frankenschau des Bayerischen Rundfunks am Sonntag, 10. März, um 17.45 Uhr beschäftigt sich ein Beitrag mit der "Närrischen Talentschmiede" in Kitzingen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Witze, Steuern, Datenschutz und Brauchtum – auch Narren müssen einiges lernen, bevor sie im Geschäft der Fastnacht erfolgreich mitmischen können, heißt es in der Ankündigung. Dafür gibt es nun die Deutsche Fastnachtakademie in Kitzingen. Rund 20 000 Kinder und Jugendliche engagieren sich alleine in Franken im Gardetanz und der Bütt. Bekannte Gesichter der Fastnacht in Franken werden ihnen künftig in Kitzingen das närrische Rüstzeug vermitteln. Etwa 4,5 Millionen Euro hat der Bau der Akademie direkt neben dem Deutschen Fastnachtmuseum gekostet, etwa 2,8 Millionen Euro davon sind durch Fördermittel finanziert. Die Sendung moderiert Dagmar Fuchs.