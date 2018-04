Die Elektromobilität erfahrbar machen

Der Mobilitätssektor soll zu einem erfolgreichen Handlungsfeld der Energiewende werden. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Elektromobilität, weswegen die Regierungen von Unterfranken und Mittelfranken nach Iphofen zu einer gemeinsamen Fachtagung eingeladen hatten. Dabei standen Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen bei Kommunen im Vordergrund. Diese sind zwar mittlerweile vielfältig, allerdings nicht in allen Bereichen. Trotzdem sehen sich die Kommunen in einer Vorbildfunktion.

In der Debatte um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die keine Seltenheit seien, kommt nach Ansicht von Guido Weißmann (Nürnberg) von Bayern Innovativ die Elektromobilität zu kurz. Im Verkehrsbereich seien in den letzten 35 Jahren keine CO 2 -Minderungen erreicht worden. Gründe seien mehr Fahrzeuge und größere Motoren.

Dem Thema Elektromobilität müssten sich die Kommunen widmen, eventuell durch eine eigene „E-Flotte“. Dabei sei es möglich, die Bürger damit fahren zu lassen, denn „E-Mobilität muss man erfahren“. Kommunen sollten Ladestationen errichten und Sonderparkflächen schaffen, da für E-Fahrer eine vernünftige Infrastruktur unerlässlich sei.

Annette Schwabenhaus (Beraterin Elektromobilität IHK, Lappersdorf) gab den Tagungsteilnehmern einen Marktüberblick über die neuesten Entwicklungen bei Elektro-Nutzfahrzeugen. Dabei zeigte sie neben Transportern auch ein Elektrofeuerwehrfahrzeug, einen Goupil G3 von Leski und einen „Tretminenferrari“, mit dem Bauhofmitarbeiter die „Hinterlassenschaften“ oder andere Verschmutzungen bequem vom Kleinstfahrzeug aus einsaugen können. Sie betonte, dass die „supergünstigen Benziner“ über die Lebenszeit gesehen teurer als Elektrofahrzeuge seien.

Projekt Neemo

Michael Fuchs vom Technologie-Transferzentrum Elektromobilität in Bad Neustadt an der Saale widmete sich dem energieeffizienten Laden und stellte insbesondere das Projekt Neemo vor, in dem das Zusammenspiel zwischen Elektroauto und Haus mit eigener Stromerzeugung getestet wird.

Bürgermeister Peter Kraus (Gädheim) berichtete von Erfahrungen mit dem Elektro-Fahrzeug Goupil G4, das für den Bauhof beschafft worden sei. „Es war definitiv die richtige Entscheidung“, sagte er, wenngleich nicht verschwieg, dass die Kälte ein „Killer für die Reichweite“ sei. Hier arbeite man mit Fachhändlern zusammen. Die Stadtheizung im Fahrzeug werde deshalb auch mit Diesel betreiben. Geleast sei zudem der Akku, da hier die Entwicklung rasant fortschreite.

Da Bad Neustadt an der Saale „Modellstadt für Elektromobilität“ sei, hat man sich laut Ulrich Leber von den dortigen Stadtwerken auch einen großen Elektrobus für den ÖPNV gekauft. Die Beschaffung sei zwar nicht ganz einfach gewesen, doch seit dem 21. März laufe der Testbetrieb auf einer Linie.

E-Carsharing

Die mittelfränkische Stadt Uffenheim steht nicht zuletzt mit ihrem Windstützpunkt für regenerative Energien. Ladesäulen für E-Bikes und Elektroautos sind vorhanden, wenngleich die Stadt selbst noch kein Elektroauto nutzt, nicht zuletzt wegen der hohen Anschaffungskosten. Zudem seien bislang die angebotenen Elektronutzfahrzeuge nicht für alle Kommunen gleichermaßen geeignet, weswegen Lampe den Entwicklungen auf dem Markt gespannt entgegensieht. Was in Uffenheim demnächst kommt, ist E-Carsharing. Das Elektroauto sei über Werbung finanziert und soll, so lautet Lampes Wunsch, die Bevölkerung für die E-Mobilität begeistern.