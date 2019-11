Dettelbach vor 1 Stunde

Die Eberstadter Tropfsteinhöhle erkundet

Für Langeweile war definitiv keine Zeit: So machte die Jugendpflegerin Anna Kreisel von der Jugendarbeit Stadt Dettelbach laut Pressemitteilung gemeinsam mit acht Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren in den Herbstferien einen Ausflug in die Tropfsteinhöhle nach Eberstadt. Bei einer einstündigen Führung konnten alle die Tropfsteinhöhle erkunden – die unvergessliche Eindrücke bei allen Teilnehmern hinterlassen hat.