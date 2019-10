Die CSU-Senioren Union zu Besuch in Südthüringen

Die Senioren Union Kitzingen unternahm dieses Jahr ihren Tagesausflug in das benachbarte Südthüringen. Nach der Theaterstadt Meiningen begann der "Aufstieg" in den Thüringer Wald. Bei Suhl verließ der Bus die Autobahn. Nun ging es über viele Straßenkurven hinauf auf den Kamm des Thüringer Waldes, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Mittagszeit ließ sich die Gruppe mit thüringischen Spezialitäten ausgiebig verwöhnen. Dabei konnte festgestellt werden, dass es zwischen Thüringen und Franken viele Gemeinsamkeiten gibt. So gestärkt konnte unter Führung das Bunkermuseum Frauenwald besucht werden. Es handelt sich hier um einen "Führungsbunker" der ehemaligen DDR, von dem aus im Kriegsfall die Führung und die Verwaltung des Bezirkes Suhl erfolgen sollten. Die Besucher waren alle glücklich, dass dieser Bunker und ähnliche Bauwerke in Ost und West nie zum Einsatz kamen und jeder war froh, als er nach der Besichtigung wieder ans helle Tageslicht kam. Den Abschluss eines ereignisreichen Tages bildete ein Schlusshock in Zeil am Main.