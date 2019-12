Bibergau vor 39 Minuten

Die Bibergauer stimmen auf das Weihnachtsfest ein

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest lädt der Musikverein Bibergau am Montag, 23. Dezember, zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche ein. Die Bibergauer Musikanten unter Leitung von Rudolf Ebert haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Caribbean Christmas über Blue Air, Acclamation bis hin zu Marys Boy Child reicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.