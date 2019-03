Die Arbeit eines Radiologen und eines Nuklearmediziners

Im Rahmen des Projekts "Praxis in der Schule" erlebten die Physikkurse der Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid eine besondere Schulstunde. Wie das Gymnasium mitteilt, berichtete Professor Markus Grunewald in einem Vortrag aus zwei Arbeitswelten: der eines Radiologen und der eines Nuklearmediziners.

In seiner anschaulichen und humorvollen Art gewährte Grunewald mit interessanten Beispielen und großem Fachwissen einen facettenreichen Einblick in die Anwendung von radioaktiver Strahlung in der Medizin. Dabei stellte er viele Verknüpfungspunkte zum physikalischen Wissen der Schüler her. Mit der Begeisterung für seinen Beruf und die Errungenschaften der Medizin kam der Referent gut bei den Jugendlichen an und vermittelte auf diese Weise wertvolles Basiswissen. Abschließend zeigte er auf, dass es auch in Zukunft notwendig sein wird, auf diesem gemeinsamen Forschungsgebiet der Physik und Medizin Erfolge zu erzielen.