Die Angst vor Schutzzonenerweiterung schwingt mit

"Trinkwasserschutzzonen sind in Marktsteft offene Wunden", sagte Bürgermeister Dieter Lang am Montagabend in der Stadtratssitzung. Dort präsentierte der Werksleiter der Fernwasser Franken (FWF) Hermann Löhner die derzeitigen Pumpversuche der Trinkwasserbrunnen im Bereich der Stadt. Die Angst der Räte: Das Ergebnis der Versuche könnte eine weitere Erweiterung der Trinkwasserschutzzone in der Stadt zur Folge haben.

Auch wenn der Werksleiter beteuerte: "Die Motivation der FWF ist nicht, die Schutzgebietsgrenzen zu erweitern" - ein Teil der Räte blieb skeptisch. Denn die Marktstefter sind "gebrannte Kinder" (Lang), wenn es ums Trinkwasser geht. Vor Jahren schon musste die Stadt kämpfen, um ein neues Baugebiet auszuweisen. In Marktsteft wird, in Verbindung mit den Brunnen in Sulzfeld, ein Großteil des Wassers im Versorgungsgebiet Unterfranken der FWF gefördert.

Da ein Teil der Stadt Marktsteft in die Schutzgebietszone fällt, sind hier hohe Auflagen für den Grundwasserschutz erforderlich, etwa häufigere Kanalüberprüfungen. Trotz des hohen Aufwandes erhält die Stadt hierfür keinen finanziellen Ausgleich. Und so ist es verständlich, dass die Stefter Räte bei allen Maßnahmen im Bereich der Brunnen sehr sensibel reagieren.

Ende 2020 läuft die "wasserrechtliche Bewilligung" für die Brunnen im Bereich Sulzfeld/Marktsteft ab. Um die Grundlagen für eine Verlängerung der Genehmigung zu erarbeiten, laufen bereits seit August vergangenen Jahres Pumpversuche in der Stufe 1. Hier werden pro Sekunde bis zu 255 Liter gefördert, was die Betriebsgenehmigung abdeckt. Ab dem 1. März werden in einer 2. Stufe sechs Wochen lang 440 Liter pro Sekunde gefördert und dann noch einmal fünf Tage lang 480 Liter pro Sekunde, immerhin über 41 000 Kubikmeter pro Tag. So viel, dass ein Teil des Wassers in den Main geleitet werden muss, was Dirk Albrecht als "Frevel" bezeichnete.

Bei den Pumpversuchen geht es, so Löhner, weniger um die "Ergiebigkeit der Brunnen", sondern auch darum, wie das Uferfiltrat bei so großen Entnahmemengen Einfluss auf die Wasserqualität hat. Denn heute haben sich die Untersuchungsmethoden soweit verbessert, dass etwa Medikamentenrückstände, aber auch Kokain, schon im Nanogrammbereich, also im Millionstel Milligrammbereich, nachzuweisen sind.

Ein weiteres Ergebnis soll ein dreidimensionales Abbild der Grundwasserströme sein. In rund einem Jahr sollen die Ergebnisse im wasserrechtlichen Antrag zusammengefasst und dem Landratsamt übergeben werden. Eine Kopie geht auch an die Stadt Marktsteft, die dann wieder von der FWF informiert wird. Unter der Voraussetzung, dass die Schutzzone nicht erweitert wird, stimmten die Räte mehrheitlich den Pumpversuchen zu.

In der Sitzung gab Werksleiter Hermann Löhner auch bekannt, dass die Fernwasser Franken im Bereich Sulzfeld eine Wasserenthärtungsanlage plant. Das Grundstück dafür sei bereits da. Lob gab es für die Marktstefter Landwirte. In Kooperation mit ihnen sei es gelungen, den Nitratgehalt im Wasser kontinuierlich von 50 auf 35 Milligramm je Liter abzusenken.