Die Anforderungen des neuen FOS/BOS-Lehrplans gemeistert

Die Berufliche Oberschule Kitzingen verabschiedete 133 Schüler und Schülerinnen, die das Fachabitur, und 25, die das fachgebundene oder allgemeine Abitur bestanden haben. Einige Schüler werden ihr allerdings nach dem Fachabitur nicht ganz den Rücken kehren, sondern im kommenden Schuljahr das Abitur anstreben, so die Mitteilung der Schule.

Der Leiter der Fach- und Berufsoberschule innerhalb des Beruflichen Schulzentrums, Andreas Breitenbacher, erinnerte die Absolventen an die „gewaltige Wegstrecke Schule“, die nun hinter ihnen liegt. Der Alltag, der mit dem Klingelzeichen beginnt und aus kleineren und größeren Arbeiten in Gemeinschaft der Leidensgenossen besteht, ist nun in dieser Form vorbei. Schüler und Lehrer haben die Anforderungen des neuen kompetenzorientierten Lehrplans, der erstmals in der 12. Klasse zur Anwendung kam, erfolgreich gemeistert.

Breitenbacher machte in seiner Rede auch bewusst, dass nun eine neue Generation, die mit dem Internet nicht nur aufwuchs, sondern mit ihm geboren wurde, erwachsen wird, heißt es in der Pressemitteilung. Er bedankte sich beim Landkreis Kitzingen als Sachaufwandsträger für das offene Ohr für alle Belange der Schule und beim Elternbeirat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Landrätin Tamara Bischof konzentrierte sich in ihrem Grußwort auf die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die auf die Absolventen warten, sowohl im ganzen Land als auch im Landkreis Kitzingen und speziell im Landratsamt selbst. Nicht nur das Handwerk, sondern auch der Landkreis hat es heute nicht einfach, qualifizierte Bewerber für offene Stellen zu finden. Bischof würde sich über ehemalige Schüler freuen, die zurückkommen, wenn sie zum Beispiel feststellen müssen, dass sie „in München keine Wohnung oder Kinderbetreuung finden“.

Die Elternbeiratsvorsitzende Monika Junker erzählte, dass vier Jahre unfreiwilliges Mitlernen mit ihren Kindern nun zu Ende gehen, sie aber immer die harmonische Zusammenarbeit mit der Schule genossen hatte. Sie verabschiedete ihre jungen Zuhörer mit den Worten „Jetzt geht das Leben erst richtig an!“

Linda Stadler erinnerte sich im Namen Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler an „Höhen und Tiefen, Stress und Spaß“ und dankte dem Verbindungslehrer Christian Balling.

Musikalisch untermalt wurde die Feier von den Schülerinnen Charlotte Hölzel, Amelie Krißmer, Merve Özdemir und dem Schüler Maximilian Steiner sowie den Lehrern Siegfried Häusler und Thomas Reinlein.