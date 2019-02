Die 13 als Glückszahl für die World-Press-Photo-Ausstellung

Die World-Press-Photo (WPP)-Ausstellung wird zum 13. Mal in Folge in der Rathaushalle Kitzingen gezeigt. Am Wettbewerb 2018 nahmen 4548 Fotografen aus 125 Ländern teil. Die Jury musste aus 73 044 Einsendungen auswählen. Die Ausstellung mit 162 Sieger-Bildern öffnet am Montag, 11. Februar, und dauert bis zum 9. März (täglich 10 bis 19 Uhr, Eintritt frei). Dazu Fragen an den Organisator Volkmar Röhrig aus Mainstockheim.

Frage: Von wo und wann kommen die Bilder?

Volkmar Röhrig: Sie stehen bis Samstag 20 Uhr in Magdeburg, der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Danach bauen wir ab, werden Sonntag gegen 2 Uhr in Kitzingen sein, schlafen ein paar Stunden und starten dann den Aufbau.

Wo genau waren die Bilder, die nach Kitzingen kommen, vorher zu sehen?

Röhrig: Vorher gastierten sie in Rotterdam in den Niederlanden, in Daressalam in Tansania und in Algier in Algerien. In Deutschland waren die Fotos in Berlin und Hamburg.

Wie lange dauert der Aufbau?

Röhrig: Normalerweise sechs bis sieben Stunden. Aber Sonntag ist 15 Uhr die feierliche Eröffnung, da müssen wir um 14 Uhr fertig sein - eine sportliche Aufgabe.

Die Eröffnung ist immer besonders, weil...

Röhrig: ...sie nie Routine wird, nie ohne Lampenfieber ist. Das beginnt schon, wenn die ersten Ehrengäste erwartungsvoll den neuen Fotos begegnen. Heuer eröffnet Eugen Ehmann, der Regierungspräsident von Unterfranken, die Ausstellung. Von der Stiftung aus Amsterdam kommt erstmals die Kuratorin Sophie Boshouwers. Und mit Joshua Rupley haben wir einen hervorragenden Pianisten, der bereits europaweit und in Amerika begeisterte und Preise erhielt.

Haben Sie schon ein Lieblings-Motiv?

Röhrig: Ich habe viele Favoriten-Bilder. Besonders eindrücklich und berührend finde ich eine Foto-Serie über Schülerinnen, die in Sansibar schwimmen lernen - obwohl es ihnen die Religion verbietet. Da ist Kitzingen der Welt recht nah – denn auch bei uns gibt es Diskussionen zum Schwimm- und Sportunterricht muslimischer Kinder.

Worauf freuen Sie sich ganz besonders?

Röhrig: Auf die Resonanz der Kitzinger und Besucher.

Kurz zum Rahmenprogramm...

Röhrig: Es ist wieder vielfältig und interessant mit mindestens zwei Abend-Veranstaltungen pro Ausstellungswoche.

Wer gerne eine Führung will...

Röhrig: ...muss leider enttäuscht werden, denn ich bin bis Mitte April noch in der aktuellen Ausstellungstour, aber auch schon in der nächsten, die gleich danach beginnt. Und um alle Anfragen zu erfüllen - vergangenes Jahr gab es täglich bis zu drei Führungen - könnte ich während der Ausstellung gleich in der Rathaushalle wohnen. Aber es gibt für interessierte Lehrer am Donnerstag, 14. Februar, ab 19 Uhr eine Einführung zur Ausstellung, wie man diese für Führungen und den Unterricht nutzen kann.

Mord und Totschlag nehmen auf der Welt eher wieder zu - ist jedes Bild zeigbar?

Röhrig: Unsere Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten haben sich rasant entwickelt. Was früher fernab geschah und uns kaum tangierte, dringt plötzlich in unsere Wohnzimmer, in unser Bewusstsein, berührt uns. Wie nah uns die Welt ist und wir eins mit ihr sind, veranschaulicht diese Ausstellung mit wunderbaren Fotos, aber auch mit erschütternden . Beiden können und sollten wir uns als Erwachsene nicht entziehen; dafür ist jedes dieser Bilder zeigbar. Allerdings gibt es im Gewölbekeller unter der Rathaushalle wieder einen separaten Ausstellungsteil, der für Kinder und Jugendliche nicht geeignet ist. Insgesamt sind da die Fotos mit „harten Fakten“ aber quantitativ weniger geworden.

Zuletzt flog ein Text-Fälscher beim "Spiegel" auf - wie kann man "Bilderfälscher" ausschließen?

Röhrig: World-Press-Photo verlangt zu jeder Fotoeinsendung eine Legende, also genaue Angaben zu Ort, Zeit, Geschehen, Umständen sowie Zeugen und Belege dafür. Ein Team überprüft über Wochen all die Angaben und Fotos und recherchiert oft selbst dazu. Dabei wurden bisher auch Fakes erkannt und natürlich ausgeschlossen. Selbst während einer Ausstellung wurden, durch Besucher, schon Fälscher enttarnt. Denen wurden die Preise sofort aberkannt, die Fakes aus der Ausstellung entfernt und darüber weltweit informiert. Solche „Fotografen“ haben sich damit selbst erledigt und ruiniert. Und für World-Press-Photo sind sie lebenslang gesperrt.

Was bewundern Sie an Berufsfotografen?

Röhrig: Bei allen bisherigen Preisträgern, deren Fotos ich kenne: Ihr Engagement, ihre Zielgerichtetheit, ihr Gespür, ihr Berufsethos, ihr Mitteilungsempfinden und -bedürfnis, oft auch ihre Risikobereitschaft, die nie leichtsinnig ist – aber einige bisher auch das Leben kostete, weil sie umgebracht wurden. Sie sind unsere Augen in die nahe und ferne Welt, ohne sie wären wir unwissender, vielleicht auch unsensibler.

Was zeichnet die Kitzinger Rathaushalle aus?

Röhrig: Sie ist eine weltweit einmalige Ausstellungslokation für WPP: Andernorts gibt es riesige Kulturzentren, große, entweihte Kirchen oder endlose Shoppingmalls. Insofern ist die Rathaushalle auch eine Herausforderung, nämlich auf relativ begrenztem Raum jedes Mal eine Ausstellungskonzeption zu finden, die sowohl den Fotos als auch den Besuchern gerecht wird.

Frage 13 zur Ausstellung 13 - was verbinden Sie mit der Zahl?

Röhrig: Es ist die 13. WPP-Ausstellung in Kitzingen – also eine Glückszahl für Stadt und Besucher!

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie?

Röhrig: Mit mindestens 20 000. Dann kann Kitzingen in diesem Jahr den insgesamt 250 000. World-Press-Photo-Besucher begrüßen.