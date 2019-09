Kitzingen vor 1 Stunde

Dido und Aeneas im Papiertheater

Das Papiertheater Kitzingen in der Grabkirchgasse 4 lädt ein zu einem antiken Drama um Liebe und Leidenschaft: "Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks". Das einstündige Stück ist geeignet ab zwölf Jahre heißt es in einer Pressemitteilung und wird an folgenden Terminen gespielt: Samstag, 5. Oktober, 17 Uhr; Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr; Samstag, 12. Oktober, 17 Uhr und Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: (09332) 8692 oder über die Homepage www.papiertheater-kitzingen.de.