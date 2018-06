Diamantene und Eiserne Konfirmation in Marktbreit

„Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. (Hebräer 13,9).“ So lautete das Thema der diesjährigen Jubelkonfirmation am Sonntag, 10. Juni, in der St. Nikolai Kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Marktbreit. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Gottesdienst bestärkte alle Beteiligten, dass sie in allem Auf und Ab des Lebens getragen sind und alle weiteren Wege vertrauensvoll gehen können.