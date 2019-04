Schernau vor 46 Minuten

Diamantene Hochzeit im Hause Göllner

Frieda und Herbert Göllner haben sich am 11. April vor 60 Jahren in Schernau das Ja-Wort gegeben - an diesem Wochenende konnte das Paar im Kreise der Familie Diamantene Hochzeit feiern. Am Jubeltag selbst kam Bürgermeisterin Christine Konrad mit einem Blumenstrauß und gratulierte dem Paar.