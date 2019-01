Deutsch-französische Freundschaft gefeiert

Jedes Jahr etwas Besonderes an der Mädchenrealschule Volkach, wenn sich der Tag der deutsch-französischen Freundschaft nähert. Auch dieses Jahr brachten sich wieder alle Französischklassen, die 7b, die 8b, die 9a und die 10b ein, damit die restliche Schule von diesem Ereignis profitieren konnte. Mit ihrer Französischlehrerin Tina Riegler wurde ein Pausenverkauf im Speisesaal organisiert. So kümmerte sich die 7b um die Vorbereitung der Crêpes, während die 9a und 10b Croissants, Laugengebäck, Kuchen, Quiche und Trauben-Käse-Spieße mitbrachten. Die 10b und die 8b kümmerten sich um den Auf- und Abbau des Standes. Darüber hinaus bewiesen Schülerinnen der 9. und 10. Klassen ihr Verkaufstalent während der verlängerten Pause: Am Ende waren alle Angebote restlos vertilgt, heißt es in der Pressemitteilung.