Dettelbach vor 2 Stunden

Dettelbacherin gewinnt die Bronzemedaille beim Franken Cup

Auf der Landesgartenschau in Würzburg fand der bayernweite Florist-Wettbewerb Franken Cup 2018 statt. Bei diesem Wettkampf, der vom Fachverband Deutscher Floristen, Landesverband Bayern organisiert wurde, waren Florist-Auszubildende und Floristen im ersten Gesellenjahr startberechtigt. Neun engagierte und motivierte Teilnehmerinnen hatten laut einer Mitteilung drei Aufgaben zu bewältigen: Einen Blumenstrauß binden, der eine beliebige Pflanzengattung in den Vordergrund stellte, eine Pflanzung, die zum überwiegenden Teil aus Gewürz-Kräutern bestand und einen sommerlichen Blütenkranz als Tischdekoration anfertigen. Dabei belegte Martina Seifert von Blumen Glöggler in Dettelbach einen ausgezeichneten dritten Platz. Mit 285 von 300 möglichen Punkten erreichte sie ein hervorragendes Ergebnis und musste sich nur den beiden Münchnerinnen Anna Gramsch und Johanna Brandmeier geschlagen geben.