Dettelbach vor 34 Minuten

Dettelbacher Wakesurfer gewinnt Tourstopp in Tschechien

Der Wakesurfer Tobias Reißmann hat am Wochenende den ersten Tourstopp der Tschechischen Wakesurftour in Most gewonnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach einer dreijährigen Wettkampfpause konnte sich der Dettelbacher in einem mit 29 Surfern stark besetzten Teilnehmerfeld in der Kategorie „Surfstyle Male“ durchsetzen. Die Tour besteht aus insgesamt drei Tourstopps, wobei das große Finale in der Innenstadt von Prag unterhalb der berühmten Karlsbrücke stattfinden wird. Der mehrfache Deutsche Meister trainiert auf dem Main bei Dettelbach und ist mit seinem Sieg bei der Auftaktveranstaltung ein heißer Kandidat für den Gesamtsieg der Tour.