Dettelbach vor 1 Stunde

Dettelbacher Schützen holen ihre neuen Majestäten ein

Die traditionelle Einholung der neuen Majestäten der Schützengesellschaft Dettelbach findet am Samstag, 28. Juli, statt. Beginn ist um 17 Uhr am Schützenhaus am Felsenkeller. Mit Musikbegleitung durch die Dettelbacher Musikanten werden laut Mitteilung erst der Jugend- und anschließend der Erwachsenenkönig abgeholt. Anschließend geht es zurück zum Schützenhaus , wo nach den Ehrungen für die sportlichen Erfolge das Königsmahl gegen 19.30 Uhr beginnt.