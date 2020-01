Dettelbacher Reiter waren auf Erfolgskurs

Das Jahr 2019 war für die Reiter des Ländlichen Reit- und Fahrvereines Dettelbach ein erfolgreiches Jahr. So konnte die Vielseitigkeitsmannschaft, bestehend aus Anna Manger und Aileen Richter (Dressur), Hanna Brendler und Phillipp Janczewski (Gelände) und Vera Schmitt (Springen) erneut den Meistertitel für die beste Fränkische Mannschaft im Vielseitigkeitsreiten für sich gewinnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Einzelwertung der Vielseitigkeit setzte sich Phillip Janczewski mit seinem 18-jährigen Na Opak TS mit deutlichem Vorsprung an die Spitze der Meisterschaft.

Auch die Dressurreiter haben sich in Remlingen mit den besten fränkischen Dressurreitern gemessen. Unter den Reitern (Jahrgang 1997 und älter) konnte die Biebelrieder Berufsreiterin Elisabeth Mechler mit Forlan SC den 6. Platz erreiten. Ihre Stallkollegin Anna Manger erreichte in der Altersklasse 1998 und jünger mit ihrem Unisono den 4. Rang. Für Anna war dies die erste Platzierung in der schweren Klasse.

Die 19-jährige Aileen Richter konnte sich sogar auf Landesebene bei den Bayrischen Meisterschaften in München/Riem mit ihrem Erfolgspferd Ravell auf Platz 6 behaupten.

Ein kleiner Ausblick für dieses Jahr: Das vereinseigenes Turnier, das in den Disziplinen Dressur und Springen bis zur Klasse L ausgeschrieben ist, findet vom 2. bis 3. Mai auf der Dettelbacher Mainlände statt.