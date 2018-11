Dettelbacher Karnevalsgesellschaft startet in neue Saison

Ein neues Prinzenpaar mit Donna und Sven Drescher, Alfred Hannweber als neuer Vorsitzender und jede Menge neue Elferräte läuteten bei der Dettelbacher Karnevalsgesellschaft die verrückte fünfte Jahreszeit ein. Und was dazu der umtriebige Sitzungspräsident Steffen Drescher alles geleistet hatte ist vorbildlich.

Die vergangenen Monate sah es für den Verein gar nicht gut aus. Einige Elferräte mussten sich verabschieden, der langjährige Vorsitzende Lothar Apfelbacher legte sein Amt nieder und das amtierende Prinzenpaar gab nach dreijähriger Regentschaft das Zepter zurück. Keine guten Zukunftsaussichten für den Verein. Aber wie so oft in der Vergangenheit hat auch diesmal das Urgestein des Dettelbacher Faschings, Steffen Drescher, " das Schiff wieder auf Kurs gebracht", wie etliche Mitglieder beim Ordenskommers meinten.

Mit Alfred Hannweber überzeugte er einen alteingesessenen Dettelbacher Handwerkermeister, den Vorstandsposten zu übernehmen. " Steffen ist ein guter Freund zu mir und hat mir von seinen Nöten erzählt" so Hannweber, " und da war es sofort für mich klar, zu helfen". Der 67-jährige ist eigentlich kein großer "Faschingsgeher" wie er gesteht, sprang jedoch ohne zu zögern ein, als er um Hilfe gebeten wurde. "Als Dettelbacher darf man nicht zusehen, wie ein Verein zugrunde geht!" So ähnlich äußert sich auch das neue Prinzenpaar Nicole 1. und Sven 1. Beide sind erst seit drei Jahren Mitglied im Karnevalsverein , "lieben aber mit vollem Herzen den Karneval" wie die 45-jährige Prinzessin meint. Sie sind seit sieben Jahren verheiratet. Nicole 1. kommt aus dem Landkreis Kitzingen und hat durch ihren Mann ihren Platz in Dettelbach gefunden. "Nach langen Gesprächen hat uns Steffen Drescher überzeugt, das Amt zu übernehmen" ergänzt der 43-jährige Prinz Sven 1. "Die ersten Faschingseinsätze haben die Beiden schon hinter sich" schmunzelt Drescher - und: " sie haben das super gemacht !"

In einem Handstreich machte er dann das Prinzenpaar und den Vorsitzenden noch gleich zu Elferratsmitgliedern und konnte mit Annika Dorsch, Anita Drescher, Eva Friedlein, Georg Graber und Marco Tratschke zusätzliche neue Elferräte inthronisieren. Fast schon selbstverständlich erscheint es, dass wieder einmal ein Mitglied der DeKaGe einen der höchsten bayerischen Faschingsorden verliehen bekam: Den "Lachenden Löwen von Bayern", der an das unermüdlich im Einsatz tätige Mitglied Werner Stühler ging. Weitere Ehrungen erhielten in Form von Jahresorden Peter Gräb, Thomas Dauenhauer, Michael Sonov und Anton Lasar.

"Es geht wieder bergauf mit uns!" so der abschließende Ausruf des Sitzungspräsidenten an die Mitglieder, die in der nächsten Saison das 70-jährige Vereinsjubiläum vor sich haben.