Dettelbach vor 1 Stunde

Dettelbacher Advents-Stationen: Handarbeiten und Selbstgemachtes

Unter dem Motto "Weihnachtliches und Wärmendes" finden am Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember, die Dettelbacher Advents-Stationen statt. Kerzenlicht weist den Weg zu über 20 Stationen - am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Die Eröffnung findet am Samstag um 16 Uhr auf dem Marktplatz statt. Bürgermeisterin Christine Konrad bringt den Weihnachtsengel mit und schmückt mit den Kindern den Christbaum. Alle sind aufgerufen, Christbaumschmuck zu basteln, so eine Pressemitteilung.