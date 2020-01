Dettelbach: Zweimal unter Drogeneinfluss gefahren

Offenbar nichts gelernt hatte laut Polizei ein 33-jähriger Autofahrer, der am Freitag gleich zweimal unter Drogeneinfluß von der Polizei erwischt worden war. Bereits am Mittag hatte eine Streife der Autobahnpolizei den 33-Jährigen erwischt und festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Kokain hinterm Steuer saß. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen sowie eine Sicherheitsleistung bezahlen, da er im Bundesgebiet keinen Wohnsitz hatte. Der Fahrzeugschlüssel wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Gegen 18.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Kitzingen gemeldet, dass sich eine Person im Mainfrankenpark „verdächtig“ an einem dort geparkten Pkw mit ausländischem Kennzeichen zu schaffen machte und mit diesem dann Richtung A 3 wegfuhr. Eine Streife nahm die Verfolgung des Pkw auf und konnte das Fahrzeug dann in Haidt stellen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 33-Jährige in sein eigenes Auto eingebrochen war und einen dort versteckten Zweitschlüssel benutzte, um wegzufahren. Da der Mann immer noch deutlich unter Drogeneinfluss stand, musste er sich erneut einer Blutentnahme unterziehen und eine weitere Sicherheitsleistung hinterlegen.